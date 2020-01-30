***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.01.2020 09:41
***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBK12059 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFTEBK12059
Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.671.841
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.01.2020
Kayıt Tarihi 29.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 21.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBK12059 ISIN kodlu, 224.671.841.- TL nominal değerli bononun bugün (30 Ocak 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815320
BIST