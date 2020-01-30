***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTEBK12059 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.01.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFTEBK12059Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 224.671.841Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.01.2020Kayıt Tarihi 29.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 21.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBK12059 ISIN kodlu, 224.671.841.- TL nominal değerli bononun bugün (30 Ocak 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815320BIST