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***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.01.2020 12:26
GÜNCEL HABERLER



***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBK12034 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBK12034
Satışa Başlanma Tarihi 28.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 366.820.186
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.01.2020
Kayıt Tarihi 30.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca 28-31.10.2019 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTEBK12034 ISIN kodlu, 366.820.186,- TL nominal değerli bononun bugün (31 Ocak 2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815934


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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RYGYO 6,49 3.762.116 % 19,96  
HUBVC 30,80 15.885.430 % 19,94  
TKNSA 8,44 13.362.514 % 19,89  
TRKCM 3,88 426.656.282 % 15,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8267 7,8660 % 0,34  
Frank 6,1436 6,1806 % 0,10  
Riyal 1,5904 1,5984 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.580 2,11  
Altın Gr. 304 304 0,94  
Cumhuriyet 2.008 2.038 0,00  
Tam 2.001 2.051 1,84  
Yarım 967 992 0,89  
Çeyrek 485 496 0,44  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 0,00  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,00  
B. Petrol 57,53 57,53 0,20  
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