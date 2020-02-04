TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|19.873.789
|% 19,98
|HLGYO
|1,74
|203.171.718
|% 16,78
|RYSAS
|9,90
|10.539.002
|% 16,61
|DITAS
|13,35
|23.325.541
|% 16,49
|DOKTA
|88,55
|31.207.206
|% 15,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7573
|7,7962
|% 0,08
|Frank
|6,1496
|6,1867
|% -0,31
|Riyal
|1,5893
|1,5973
|% -0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-7,30
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,53
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
Seans Raporu
- 15:21OLMIP Yüzde 8.18 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 969, 214 adet işlem
- 15:20DOKTA Yüzde 15.00 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 406 adet işlem
- 15:18XU100 Endeks 121, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 974.00 milyon TL de
- 15:18PGSUS Yüzde 5.71 oranında artışla 74.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 550, 508 adet işlem
- 15:17HALKB Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 517, 743 adet işlem