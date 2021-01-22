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***TEBNK* *VAKVK* *QNBFB* *BRKT* *TUPRS* *GARFA* *EKTVK* *DNFIN* *YKBNK* *TRKSH* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

22.01.2021 18:05



***TEBNK******VAKVK******QNBFB******BRKT******TUPRS******GARFA******EKTVK******DNFIN******YKBNK******TRKSH******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DNFIN, EKTVK, GARFA, ORFIN, QNBFB, TEBNK, TRKSH, TUPRS, VAKVK, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT121B1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT121B1 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12139 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA12118 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32115 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2021 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK12126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12114 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32112 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903969


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