***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 15:10
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816955
BIST
16:19121.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 2.276,58
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:195,9798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:196,6087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:19301,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,09
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.228.179
|% 19,98
|
|DITAS
|13,51
|31.042.442
|% 17,89
|
|TEKTU
|1,57
|232.910.025
|% 15,44
|
|HLGYO
|1,72
|214.228.902
|% 15,44
|
|RYSAS
|9,79
|12.482.070
|% 15,31
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|MRGYO
|1,55
|16.107.701
|% -2,52
|
|THYAO
|14,32
|1.145.472.565
|% 3,47
|
|PETKM
|4,21
|683.700.521
|% 2,43
|
|HALKB
|7,37
|653.256.688
|% 7,12
|
|ASELS
|24,32
|571.468.748
|% 4,02
|
|SISE
|5,63
|480.178.788
|% 0,90
|
|PETKM
|4,21
|683.700.521
|% 2,43
|
|TEKTU
|1,57
|232.910.025
|% 15,44
|
|KRDMD
|2,89
|375.978.507
|% 2,48
|
|HLGYO
|1,72
|214.228.902
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|230.534.586
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7609
|7,7998
|% 0,12
|
|Frank
|6,1481
|6,1852
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,68
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|-16,13
|
|Yarım
|960
|984
|-7,80
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,11
|