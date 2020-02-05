***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:21
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817121
BIST
13:05123.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.383,89
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
13:055,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0052
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
13:056,6009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5981
13:05298,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 298,30
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,88
|448.595.636
|% 15,34
|
|RYGYO
|10,68
|5.499.587
|% 14,47
|
|GYHOL
|26,04
|6.906.754
|% 12,14
|
|TSGYO
|2,16
|34.474.999
|% 11,92
|
|OLMIP
|4,00
|11.958.986
|% 10,96
|
|DOKTA
|75,30
|7.630.287
|% -14,96
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|546.534
|% -5,68
|
|YAPRK
|8,08
|885.728
|% -5,16
|
|EMKEL
|2,17
|17.820.002
|% -3,98
|
|THYAO
|14,83
|1.412.355.292
|% 3,06
|
|TEKTU
|1,88
|448.595.636
|% 15,34
|
|ISFIN
|4,59
|448.316.712
|% 3,61
|
|ODAS
|2,25
|348.279.838
|% 3,21
|
|ASELS
|24,84
|263.008.524
|% 1,06
|
|TEKTU
|1,88
|448.595.636
|% 15,34
|
|IHLAS
|0,92
|150.536.783
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|348.279.838
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,23
|135.245.366
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,76
|185.648.798
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7960
|7,8351
|% 0,34
|
|Frank
|6,1300
|6,1669
|% -0,24
|
|Riyal
|1,5906
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-5,92
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.966
|2.014
|-14,84
|
|Yarım
|950
|974
|-7,18
|
|Çeyrek
|477
|487
|-3,58
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|1,35
|