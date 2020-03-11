***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:38
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827062
BIST
16:50100.057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.005,50
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:506,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:507,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:50330,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,40
|Açılış
|: 330,73
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|157.811.734
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.774.893
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.810.498
|% 19,79
|
|SELEC
|7,31
|111.160.891
|% 18,86
|
|ECZYT
|10,82
|111.017.561
|% 17,74
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.436
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|13.541.098
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|226.291
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.620.016
|% -14,74
|
|ASELS
|25,44
|950.940.643
|% -1,78
|
|THYAO
|9,61
|780.832.693
|% -3,61
|
|GARAN
|9,47
|448.364.617
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,17
|304.000.022
|% -12,58
|
|GSRAY
|2,29
|254.817.144
|% -10,89
|
|IHLGM
|1,09
|184.170.021
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,90
|143.748.354
|% -10,00
|
|ODAS
|1,55
|244.831.303
|% -9,88
|
|ADESE
|1,29
|150.661.762
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,29
|254.817.144
|% -10,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9918
|8,0318
|% 0,81
|
|Frank
|6,6002
|6,6400
|% 1,18
|
|Riyal
|1,6442
|1,6525
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|12,01
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,55
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,71
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,50
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|-0,88
|