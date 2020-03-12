***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:43
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827395
BIST
14:1896.392
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -4.574,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:186,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2471
En Düşük
6,2064
14:187,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:18328,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,26
|Açılış
|: 328,88
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.937.922
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|274.900.266
|% 19,80
|
|SELEC
|8,83
|133.760.916
|% 19,65
|
|DEVA
|11,89
|184.391.564
|% 19,62
|
|ECZYT
|13,08
|115.830.119
|% 18,69
|
|IHEVA
|2,55
|6.438.550
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,16
|48.363.340
|% -19,20
|
|ALCTL
|13,15
|16.962.943
|% -18,88
|
|TSPOR
|3,50
|145.442.739
|% -18,60
|
|RYSAS
|4,66
|36.772.766
|% -18,10
|
|ASELS
|25,06
|535.539.618
|% -4,20
|
|THYAO
|8,84
|395.191.057
|% -8,01
|
|ECILC
|4,78
|274.900.266
|% 19,80
|
|GARAN
|9,03
|219.399.620
|% -5,74
|
|MGROS
|21,94
|199.539.230
|% -4,53
|
|IHLGM
|0,98
|126.640.238
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|138.624.058
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|58.062.757
|% -15,22
|
|KARSN
|1,39
|96.194.629
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,17
|76.868.045
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9291
|7,9688
|% -0,13
|
|Frank
|6,6176
|6,6575
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,68
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-16,52
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,99
|
|Çeyrek
|524
|536
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,49
|33,49
|-2,30
|