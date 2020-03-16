***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 15:39
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829351
BIST
16:4586.936
En Yüksek
|Değişim
|: -9,07%
|| -8.668,93
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.922
16:456,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0793
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:457,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1163
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:45300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -11,26
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,11
|11.725.653
|% 4,72
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|YAPRK
|6,14
|934.433
|% 1,15
|
|RTALB
|2,76
|88.596.368
|% 1,10
|
|VESTL
|8,91
|23.187.250
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|9.291.061
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.807.979
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.043.734
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.283.918
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|582.758.595
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|547.880.214
|% -9,96
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.681.706
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,00
|186.804.705
|% -9,50
|
|YKBNK
|2,00
|186.804.705
|% -9,50
|
|EKGYO
|1,10
|85.334.846
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|93.988.143
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.341.491
|% -9,47
|
|THYAO
|8,23
|547.880.214
|% -9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8356
|7,8749
|% 1,13
|
|Frank
|6,7594
|6,8001
|% 2,01
|
|Riyal
|1,7049
|1,7135
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-74,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,78
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.017
|2.071
|-52,31
|
|Yarım
|975
|1.002
|-25,30
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,65
|
|Gümüş.Ons
|12,45
|12,49
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-3,86
|
Seans Raporu
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16:57XU050
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