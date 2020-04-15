***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:24
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838032
BIST
14:2896.526
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -2.023,90
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:286,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:287,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5123
En Düşük
7,4578
14:28380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,06
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.113.622
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.794.103
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|PETUN
|14,89
|57.407.926
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|80.141.068
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.855.500
|% -9,76
|
|THYAO
|10,68
|1.850.545.473
|% -2,02
|
|PGSUS
|59,95
|1.504.766.322
|% -2,68
|
|ASELS
|26,46
|1.373.815.556
|% -3,01
|
|GARAN
|8,36
|686.194.216
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,46
|572.288.996
|% 5,00
|
|THYAO
|10,68
|1.850.545.473
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,96
|278.753.355
|% -3,92
|
|MNDRS
|1,53
|200.688.710
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|128.362.318
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,62
|69.823.087
|% -7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5679
|8,6109
|% -0,15
|
|Frank
|7,0867
|7,1294
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,52
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.498
|18,20
|
|Tam
|2.505
|2.571
|18,70
|
|Yarım
|1.219
|1.251
|9,10
|
|Çeyrek
|611
|626
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,62
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|-1,01
|