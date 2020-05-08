***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 16:19
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843679
BIST
17:3797.759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -640,04
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
17:377,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:377,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:37393,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 393,47
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.596.518
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.161.114
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.005.260
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.675.262
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|248.238.615
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,76
|62.389.941
|% -7,65
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,46
|1.070.149.335
|% -5,38
|
|GARAN
|7,89
|785.505.011
|% -1,62
|
|HALKB
|5,34
|610.211.861
|% 2,89
|
|ISFIN
|3,48
|602.657.796
|% 4,19
|
|AFYON
|2,84
|600.971.640
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,46
|1.070.149.335
|% -5,38
|
|AFYON
|2,84
|600.971.640
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,10
|215.031.381
|% 3,77
|
|YKBNK
|2,10
|391.546.544
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,48
|602.657.796
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8347
|8,8790
|% 0,71
|
|Frank
|7,3085
|7,3525
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8912
|1,9007
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,85
|
|Altın Gr.
|394
|395
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.579
|10,50
|
|Tam
|2.596
|2.647
|10,70
|
|Yarım
|1.267
|1.294
|5,20
|
|Çeyrek
|632
|647
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,06
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|0,89
|
Seans Raporu
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -613, 78 kaybederek (% -0.67 ) 91, 489
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Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 111 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 177 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem