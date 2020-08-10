***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:01
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867095
BIST
12:231.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:237,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:238,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0965
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:23479,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 479,35
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|199.704
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.487.064
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|409.231
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,66
|1.292.804.366
|% 5,18
|
|EKGYO
|1,94
|783.182.971
|% -1,02
|
|GARAN
|6,60
|396.461.537
|% 0,30
|
|SISE
|5,96
|297.134.845
|% -1,16
|
|SASA
|12,94
|276.470.384
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,94
|783.182.971
|% -1,02
|
|KARSN
|2,78
|220.507.812
|% 2,58
|
|KRDMD
|2,65
|209.467.757
|% -0,38
|
|ASELS
|17,66
|1.292.804.366
|% 5,18
|
|ODAS
|2,24
|139.472.080
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5576
|9,6055
|% 0,75
|
|Frank
|7,9752
|8,0233
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9487
|1,9584
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|0,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.286
|-14,21
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-6,87
|
|Çeyrek
|777
|795
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|0,52
|