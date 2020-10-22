***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 11:13
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883016
BIST
15:261.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,20
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:267,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1333
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:269,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1378
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:26486,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,51
|Açılış
|: 486,00
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.347.649
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.950.073
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.666.570
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.652.369.387
|% -4,12
|
|TSKB
|1,81
|2.429.513.221
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,20
|699.361.780
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|612.003.593
|% -3,69
|
|SISE
|6,92
|607.160.551
|% -0,57
|
|TSKB
|1,81
|2.429.513.221
|% 7,10
|
|GARAN
|7,22
|2.652.369.387
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|578.766.234
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,29
|589.154.576
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|612.003.593
|% -3,69
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9405
|7,9460
|% 1,71
|
|Euro
|9,3961
|9,4019
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,3413
|10,3931
|% 0,99
|
|Frank
|8,6978
|8,7502
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% 1,45
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-18,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|5,00
|
|Tam
|3.195
|3.275
|-2,98
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-1,44
|
|Çeyrek
|774
|792
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
15:26
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15:41KLGYO
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