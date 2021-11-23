***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:32
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979240
BIST
16:291.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2912,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 11,52%
|| 1,3139
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2914,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 11,73%
|| 1,5044
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:29728,27
En Yüksek
|Değişim
|: 9,95%
|| 65,93
|Açılış
|: 728,27
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.687.633
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.660.118
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|61.941.369
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.371.959
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|100.130.323
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.215.395
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.643.711
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.631.154
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.919.293
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,68
|3.383.522.873
|% 4,33
|
|GARAN
|11,73
|3.185.121.108
|% -1,76
|
|SISE
|11,99
|2.920.324.388
|% 6,96
|
|THYAO
|18,46
|2.123.610.299
|% 4,71
|
|EREGL
|23,10
|1.952.891.704
|% 7,14
|
|YKBNK
|3,44
|1.634.313.196
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,68
|3.383.522.873
|% 4,33
|
|ODAS
|1,58
|551.038.134
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,16
|606.511.107
|% -1,37
|
|GARAN
|11,73
|3.185.121.108
|% -1,76
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6321
|12,7183
|% 11,50
|
|Euro
|14,2326
|14,3349
|% 11,79
|
|Sterlin
|16,8817
|16,9664
|% 10,84
|
|Frank
|13,5320
|13,6135
|% 11,12
|
|Riyal
|3,3655
|3,3824
|% 11,02
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-18,08
|
|Altın Gr.
|729
|729
|66,37
|
|Cumhuriyet
|4.810
|4.882
|463,00
|
|Tam
|4.778
|4.935
|488,17
|
|Yarım
|2.309
|2.387
|236,14
|
|Çeyrek
|1.158
|1.193
|118,07
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|9,58
|9,59
|0,72
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,24
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 18 artarak (% 1.81 ) 1, 585
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, ATATP, PRKAB, IHAAS, PENTA, TBORG, DURDO, FRIGO, TETMT, DOBUR
-
16:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, MERCN, GESAN, BASGZ
-
16:44
IHAAS, ISSEN, AKSEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:44
PRZMA, MERCN, BSOKE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında