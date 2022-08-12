***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2022 10:29
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054931
BIST
10:172.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,01
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:1717,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:1718,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0125
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
10:171.035,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.036,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,29
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BARMA
|47,90
|32.597.818
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|14.903.185
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,41
|36.904.287
|% 8,32
|
|KIMMR
|4,59
|40.843.053
|% 8,25
|
|COSMO
|20,48
|777.216
|% 7,79
|
|PAMEL
|169,40
|3.652.049
|% -9,51
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKSA
|58,60
|94.689.107
|% -4,72
|
|AKENR
|2,10
|13.824.433
|% -4,11
|
|KZBGY
|30,12
|5.155.517
|% -4,08
|
|THYAO
|62,50
|873.248.490
|% 1,79
|
|GARAN
|18,01
|201.502.596
|% -0,33
|
|ODAS
|3,99
|165.287.967
|% 1,53
|
|SAHOL
|23,60
|147.738.094
|% -2,24
|
|KCHOL
|41,80
|144.795.271
|% 0,72
|
|ODAS
|3,99
|165.287.967
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,83
|69.221.308
|% 5,78
|
|DOHOL
|4,48
|122.590.248
|% 0,22
|
|EKGYO
|3,66
|73.467.744
|% 0,27
|
|GSRAY
|6,28
|117.150.333
|% 4,84
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9604
|17,9649
|% 0,15
|
|Euro
|18,5041
|18,5214
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,8548
|21,9644
|% 0,09
|
|Frank
|18,9933
|19,1077
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7675
|4,7914
|% 0,08
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.939
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,12
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30ULUFA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 404 adet işlem
-
10:29MPARK
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 579 adet işlem
-
10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 97 kaybederek (% -0.29 ) 3, 093
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:28XU100
Endeks 2, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 5, 033.00 milyon TL de