***TEKTU* *DOBUR* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
05.08.2020 12:32
***TEKTU******DOBUR******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DOBUR, NIBAS, TEKTU]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DOGAN BURDA 18 06/08/2020
NIGBAS NIGDE BETON 9 06/08/2020
TEK-ART TURIZM 57 06/08/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865331
BIST
16:511.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:517,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:518,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,2324
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
16:51462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 15,78
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,11
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.204.235
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.076.700
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.379.993
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.409.587
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|992.168
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.330.700.319
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.541.923
|% -2,35
|
|GARAN
|6,77
|1.247.867.537
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|847.270.021
|% 2,52
|
|GUSGR
|5,67
|768.366.345
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.541.923
|% -2,35
|
|SISE
|6,26
|2.330.700.319
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,85
|847.270.021
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.247.867.537
|% 0,15
|
|TSKB
|1,12
|194.574.447
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2232
|9,2694
|% 2,82
|
|Frank
|7,7315
|7,7781
|% 3,00
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.046
|2.046
|26,47
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,26
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.081
|96,80
|
|Tam
|3.121
|3.170
|99,40
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,90
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,40
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|1,49
|