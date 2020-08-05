Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEKTU* *DOBUR* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

05.08.2020 12:32
GÜNCEL HABERLER



***TEKTU******DOBUR******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [DOBUR, NIBAS, TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DOGAN BURDA 18 06/08/2020
NIGBAS NIGDE BETON 9 06/08/2020
TEK-ART TURIZM 57 06/08/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865331


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:511.087
Değişim :  -0,01% |  -0,14
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRKCM 3,96 419.204.235 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.076.700 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.379.993 % 10,00  
AVISA 13,99 8.560.321 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.593.273 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2232 9,2694 % 2,82  
Frank 7,7315 7,7781 % 3,00  
Riyal 1,8704 1,8798 % 2,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.046 2.046 26,47  
Altın Gr. 462 462 15,26  
Cumhuriyet 3.030 3.081 96,80  
Tam 3.121 3.170 99,40  
Yarım 1.515 1.547 50,90  
Çeyrek 760 775 24,40  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 1,04  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,35  
B. Petrol 45,92 45,92 1,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru