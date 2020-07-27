***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2020 09:19
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861929
BIST
11:081.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:086,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:088,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:08426,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,33
|Açılış
|: 426,09
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.527.672
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.396.448
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.865.900
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|25.164.018
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|331.083.255
|% 0,51
|
|SISE
|6,37
|251.312.187
|% -1,39
|
|SASA
|14,10
|190.986.918
|% 2,92
|
|GARAN
|7,91
|165.174.960
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|102.242.127
|% 6,59
|
|IHLGM
|1,83
|126.180.670
|% 3,39
|
|IHYAY
|1,38
|72.960.102
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|138.092.655
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7581
|8,8020
|% 0,26
|
|Frank
|7,4225
|7,4673
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,01
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.795
|71,20
|
|Tam
|2.854
|2.870
|75,20
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|35,80
|
|Çeyrek
|695
|702
|17,80
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
|