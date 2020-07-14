***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.07.2020 18:18
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 dönemini kapsayan faaliyet raporumuz açıklamamız ekindedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859857
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8353
En Düşük
7,7736
18:05399,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,80
|Açılış
|: 399,34
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|IZFAS
|2,95
|593.140
|% -5,75
|
|LOGO
|89,00
|30.790.415
|% -5,32
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,80
|390.639.906
|% -0,55
|
|OYAKC
|9,25
|355.647.662
|% -0,43
|
|HLGYO
|2,59
|278.574.131
|% 9,75
|
|SOKM
|13,68
|159.651.946
|% 0,22
|
|KARSN
|3,38
|722.240.737
|% 0,60
|
|IHLAS
|0,90
|144.234.262
|% -2,17
|
|KRDMD
|3,07
|471.825.820
|% -2,23
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|EREGL
|8,87
|842.530.414
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5921
|8,6352
|% 0,09
|
|Frank
|7,2878
|7,3317
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,58
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,70
|
|Tam
|2.673
|2.685
|10,00
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|4,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,27
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