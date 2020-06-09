***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.193.134 884.684Satışların Maliyeti28 -489.463 -303.747TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)703.671 580.937BRÜT KAR (ZARAR)703.671 580.937Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.018.795 -2.354.805Pazarlama Giderleri29,30 -301.526 -340.410Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.101.086 848.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -7.703.230 -6.710.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.218.794 -7.976.633Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.218.794 -7.976.633Finansman Gelirleri33 3.586.508 3.613.384Finansman Giderleri33 -23.997.647 -17.026.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.629.933 -21.389.327Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 602.160 1.128.157Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri602.160 1.128.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.027.773 -20.261.170DÖNEM KARI (ZARARI)-28.027.773 -20.261.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-28.027.773 -20.261.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.465.966 -7.982.476Dönem Karı (Zararı)-28.027.773 -20.261.170Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.027.773 -20.261.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.129.329 19.648.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 2.731.049 4.588.734Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler47.801 -5.011Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 50.048 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.247 -5.011Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler599.073 -320.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 455.510 198.787Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 143.563 -519.155Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 4.331.208 6.691.985Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.022.358 9.821.447Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -602.160 -1.128.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler597.003 -7.622.273Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.930.756 -11.672.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -639.283 -8.583.941Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 602 -24.460Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -859.749 -1.976.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.255.453 -2.445.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 353.109 81.034Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.784.254 186.608Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 2.928.049 13.570.313İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -76.774 3.242.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.301.441 -8.234.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -160.682 -6.683Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.843 259.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.172 -87.213Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -53.772 -42.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -54.400 -45.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.661.500 8.191.376İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.160.000 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 3.160.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.406.976 18.623.836Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.491.670 -6.187.414Ödenen Faiz-2.437.707 -7.858.430Alınan Faiz23.901 3.613.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.362 121.687Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.093 -22.948NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.269 98.739DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 703.531 358.921DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 787.800 457.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 787.800 703.531Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 8.817.418 10.795.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 8.817.418 10.795.975Diğer Alacaklar11 87.398.749 83.196.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 87.307.655 83.104.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 91.094 92.109Stoklar13 395.024 395.626Peşin Ödenmiş Giderler15 3.589.625 2.729.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 17.677 13.834Diğer Dönen Varlıklar26 2.495.751 2.418.977ARA TOPLAM103.502.044 100.254.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.502.044 100.254.678DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 75.822 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.822 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 311.717.400 311.663.000Maddi Duran Varlıklar18 857.218.577 859.784.372Kullanım Hakkı Varlıkları14 217.895 313.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 72.539 88.607Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 72.539 88.607Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.169.302.233 1.171.925.110TOPLAM VARLIKLAR1.272.804.277 1.272.179.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 40.799.272 22.552.427Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 75.929.110 72.529.388Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 5.309.984 6.486.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.309.984 6.486.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.002.891 649.782Diğer Borçlar11 2.793.460 4.470.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 42.157 102.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.751.303 4.367.407Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 33.586.167 30.658.118Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.095.589 1.952.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 97.004 97.004Sigortacılık Teknik Karşılıkları26 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.998.585 1.855.022ARA TOPLAM161.516.473 139.298.398Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.516.473 139.298.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 121.924.171 118.235.024Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.675.719 3.783.347İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.675.719 3.783.347Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 958.781 849.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 958.781 849.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.017.628 112.582.749Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.576.299 235.450.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER400.092.772 374.748.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 872.711.505 897.431.125Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)669.222.492 669.074.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.473.760 -21.946.224Net Dönem Karı veya Zararı-28.027.773 -44.527.536TOPLAM ÖZKAYNAKLAR872.711.505 897.431.125TOPLAM KAYNAKLAR1.272.804.277 1.272.179.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 202.520 0 0 -20.261.170 -20.058.650 -20.058.650Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -20.261.170 -20.261.170 -20.261.170Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 202.520 0 0 0 202.520 202.520Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 156.591 1.106.871 -21.946.224 -20.261.170 904.641.426 904.641.426Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Transferler0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 148.153 0 0 -28.027.773 -27.879.620 -27.879.620Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -28.027.773 -28.027.773 -28.027.773Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 148.153 0 0 0 148.153 148.153Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 78.661 1.106.871 -66.473.760 -28.027.773 872.711.505 872.711.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -28.027.773 -20.261.170DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar148.153 202.520Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 185.192 253.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.039 -50.629Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -37.039 -50.629Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.153 202.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.879.620 -20.058.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-27.879.620 -20.058.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850208BIST