***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
14.07.2020 18:17
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 2.510.487 13.219.362 1.317.353 12.334.678
Satışların Maliyeti
28 -1.894.775 -13.607.091 -1.405.312 -13.303.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
615.712 -387.729 -87.959 -968.666
BRÜT KAR (ZARAR)
615.712 -387.729 -87.959 -968.666
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -3.264.045 -5.698.420 -1.245.250 -3.343.615
Pazarlama Giderleri
29,30 -613.672 -889.127 -312.146 -548.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.718.810 1.716.903 1.617.724 868.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.727.031 -12.173.699 -6.023.801 -5.462.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.270.226 -17.432.072 -6.051.432 -9.455.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.270.226 -17.432.072 -6.051.432 -9.455.439
Finansman Gelirleri
33 7.377.331 8.592.161 3.790.823 11.847.536
Finansman Giderleri
33 -39.878.176 -29.676.185 -15.880.529 -19.518.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-46.771.071 -38.516.096 -18.141.138 -17.126.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 515.289 2.035.504 -86.871 907.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
515.289 2.035.504 -86.871 907.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.947.764 -6.651.729
Dönem Karı (Zararı)
-46.255.782 -36.480.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.255.782 -36.480.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.965.269 35.520.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 5.452.602 9.470.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
226.246 619.845
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 228.093 627.374
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.847 -7.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
891.676 -8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 395.640 256.305
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 175.532 78.878
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 320.504 -343.833
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 5.556.525 13.397.173
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.353.509 14.076.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -515.289 -2.035.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.582.023 -5.938.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.397.380 -12.969.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.810.521 -14.062.759
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -442.895 -792.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -898.277 -365.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -994.269 3.523.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 539.301 833.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.746.687 1.157.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 8.176.241 13.259.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 992.464 3.478.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.872.536 -6.899.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -69.659 -11.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.569 259.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-155.971 -1.456.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -56.571 -1.381.982
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -99.400 -75.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.127.114 9.007.870
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.160.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 3.160.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 82.487.285 28.739.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -76.775.967 -11.031.384
Ödenen Faiz
-3.121.535 -17.292.589
Alınan Faiz
7.377.331 8.592.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.379 899.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.751 -83.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.628 815.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 703.531 358.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 724.159 1.174.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 724.159 703.531
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 14.105.151 10.795.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.105.151 10.795.975
Diğer Alacaklar
11 90.007.380 83.196.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 89.811.434 83.104.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 195.946 92.109
Stoklar
13 838.521 395.626
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.486.113 2.729.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 19.403 13.834
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.410.173 2.418.977
ARA TOPLAM
110.590.900 100.254.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.590.900 100.254.678
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 311.762.400 311.663.000
Maddi Duran Varlıklar
18 854.611.152 859.784.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 142.609 313.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 56.835 88.607
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 56.835 88.607
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.166.648.818 1.171.925.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.277.239.718 1.272.179.788
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.551.792 22.552.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 75.967.613 72.529.388
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 5.564.638 6.486.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.564.638 6.486.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.189.083 649.782
Diğer Borçlar
11 2.593.157 4.470.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 102.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.593.157 4.367.407
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 38.834.359 30.658.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.488.985 1.952.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 137.926 97.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.351.059 1.855.022
ARA TOPLAM
169.189.627 139.298.398
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.189.627 139.298.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 136.599.495 118.235.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.913.589 3.783.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.913.589 3.783.347
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.099.763 849.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.099.763 849.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.074.349 112.582.749
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.687.196 235.450.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
422.876.823 374.748.663
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 854.362.895 897.431.125
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
669.101.891 669.074.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.473.760 -21.946.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.255.782 -44.527.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
854.362.895 897.431.125
TOPLAM KAYNAKLAR
1.277.239.718 1.272.179.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 131.434 0 0 -36.480.592 -36.349.158 -36.349.158
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -36.480.592 -36.480.592 -36.480.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 131.434 0 0 0 131.434 131.434
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 85.505 1.106.871 -21.946.224 -36.480.592 888.350.918 888.350.918
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 -669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 27.552 0 0 -46.255.782 -46.228.230 -46.228.230
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -46.255.782 -46.255.782 -46.255.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 27.552 0 0 0 27.552 27.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -41.940 1.106.871 -66.473.760 -46.255.782 854.362.895 854.362.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.552 131.434 -120.601 -71.086
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 34.441 164.292 -150.751 -88.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.889 -32.858 30.150 17.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.889 -32.858 30.150 17.771
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.552 131.434 -120.601 -71.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.228.230 -36.349.158 -18.348.610 -16.290.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-46.228.230 -36.349.158 -18.348.610 -16.290.508
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859854
BIST