***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.510.487 13.219.362 1.317.353 12.334.678Satışların Maliyeti28 -1.894.775 -13.607.091 -1.405.312 -13.303.344TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)615.712 -387.729 -87.959 -968.666BRÜT KAR (ZARAR)615.712 -387.729 -87.959 -968.666Genel Yönetim Giderleri29,30 -3.264.045 -5.698.420 -1.245.250 -3.343.615Pazarlama Giderleri29,30 -613.672 -889.127 -312.146 -548.717Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.718.810 1.716.903 1.617.724 868.335Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -13.727.031 -12.173.699 -6.023.801 -5.462.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.270.226 -17.432.072 -6.051.432 -9.455.439Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-14.270.226 -17.432.072 -6.051.432 -9.455.439Finansman Gelirleri33 7.377.331 8.592.161 3.790.823 11.847.536Finansman Giderleri33 -39.878.176 -29.676.185 -15.880.529 -19.518.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.771.071 -38.516.096 -18.141.138 -17.126.769Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 515.289 2.035.504 -86.871 907.347Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri515.289 2.035.504 -86.871 907.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.947.764 -6.651.729Dönem Karı (Zararı)-46.255.782 -36.480.592Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-46.255.782 -36.480.592Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.965.269 35.520.156Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 5.452.602 9.470.954Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler226.246 619.845Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 228.093 627.374Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.847 -7.529Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler891.676 -8.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 395.640 256.305Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 175.532 78.878Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 320.504 -343.833Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 5.556.525 13.397.173Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.353.509 14.076.338Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -515.289 -2.035.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.582.023 -5.938.826Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.397.380 -12.969.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -6.810.521 -14.062.759Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -442.895 -792.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -898.277 -365.781Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -994.269 3.523.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 539.301 833.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.746.687 1.157.117Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 8.176.241 13.259.367İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 992.464 3.478.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.872.536 -6.899.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -69.659 -11.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -5.569 259.017YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-155.971 -1.456.982Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -56.571 -1.381.982Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -99.400 -75.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.127.114 9.007.870İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.160.000 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 3.160.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 82.487.285 28.739.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -76.775.967 -11.031.384Ödenen Faiz-3.121.535 -17.292.589Alınan Faiz7.377.331 8.592.161YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.379 899.159Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.751 -83.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.628 815.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 703.531 358.921DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 724.159 1.174.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 724.159 703.531Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 14.105.151 10.795.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.105.151 10.795.975Diğer Alacaklar11 90.007.380 83.196.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 89.811.434 83.104.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 195.946 92.109Stoklar13 838.521 395.626Peşin Ödenmiş Giderler15 3.486.113 2.729.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 19.403 13.834Diğer Dönen Varlıklar26 1.410.173 2.418.977ARA TOPLAM110.590.900 100.254.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.590.900 100.254.678DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 75.822 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.822 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 311.762.400 311.663.000Maddi Duran Varlıklar18 854.611.152 859.784.372Kullanım Hakkı Varlıkları14 142.609 313.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 56.835 88.607Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 56.835 88.607Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.166.648.818 1.171.925.110TOPLAM VARLIKLAR1.277.239.718 1.272.179.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 42.551.792 22.552.427Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 75.967.613 72.529.388Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 5.564.638 6.486.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.564.638 6.486.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.189.083 649.782Diğer Borçlar11 2.593.157 4.470.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 102.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.593.157 4.367.407Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 38.834.359 30.658.118Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.488.985 1.952.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 137.926 97.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.351.059 1.855.022ARA TOPLAM169.189.627 139.298.398Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.189.627 139.298.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 136.599.495 118.235.024Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.913.589 3.783.347İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.913.589 3.783.347Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.099.763 849.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.099.763 849.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.074.349 112.582.749Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.687.196 235.450.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER422.876.823 374.748.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 854.362.895 897.431.125Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)669.101.891 669.074.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.473.760 -21.946.224Net Dönem Karı veya Zararı-46.255.782 -44.527.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR854.362.895 897.431.125TOPLAM KAYNAKLAR1.277.239.718 1.272.179.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 131.434 0 0 -36.480.592 -36.349.158 -36.349.158Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -36.480.592 -36.480.592 -36.480.592Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 131.434 0 0 0 131.434 131.434Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 85.505 1.106.871 -21.946.224 -36.480.592 888.350.918 888.350.918Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 -669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Transferler0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 27.552 0 0 -46.255.782 -46.228.230 -46.228.230Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -46.255.782 -46.255.782 -46.255.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 27.552 0 0 0 27.552 27.552Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -41.940 1.106.871 -66.473.760 -46.255.782 854.362.895 854.362.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -46.255.782 -36.480.592 -18.228.009 -16.219.422DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.552 131.434 -120.601 -71.086Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 34.441 164.292 -150.751 -88.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.889 -32.858 30.150 17.771Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -6.889 -32.858 30.150 17.771Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.552 131.434 -120.601 -71.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.228.230 -36.349.158 -18.348.610 -16.290.508Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-46.228.230 -36.349.158 -18.348.610 -16.290.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859854BIST