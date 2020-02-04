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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

04.02.2020 18:15
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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
16.03.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

       Yönetim Kurulu 04.02.2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak başlatılan pay geri alım programları kapsamında elde edilen 2.000.000 adet TEKTU paylarının tamamının satışa konu edilebilmesi ve gerektiğinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi  için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner YILMAZ'ın yetkilendirilmesine karar vermiştir.
 
İlgili yetkiye istinaden payların 2.000.000 adedinin 1,58 TL fiyattan satışı 04.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.    
İşlemin detaylarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TEKTU 04/02/2020 2.000.000 % 0,66 1,58 % 0 1.480.000 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817031


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 9,33 11.063.692 % 19,92  
TEKTU 1,63 310.607.411 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,22 929.938 % 14,95  
TSGYO 1,93 24.682.093 % 14,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7545 7,7934 % 0,04  
Frank 6,1297 6,1667 % -0,63  
Riyal 1,5866 1,5945 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -23,70  
Altın Gr. 299 299 -4,74  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,55 17,60 -0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 55,12 55,12 0,91  
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