***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi16.03.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulu 04.02.2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak başlatılan pay geri alım programları kapsamında elde edilen 2.000.000 adet TEKTU paylarının tamamının satışa konu edilebilmesi ve gerektiğinde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner YILMAZ'ın yetkilendirilmesine karar vermiştir.İlgili yetkiye istinaden payların 2.000.000 adedinin 1,58 TL fiyattan satışı 04.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.İşlemin detaylarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTEKTU 04/02/2020 2.000.000 % 0,66 1,58 % 0 1.480.000 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817031BIST