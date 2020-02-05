***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2020 18:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-769 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak. Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlar tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlar tebliğine göre şirketimiz payları (TEKTU) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817239
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9854
En Düşük
5,9798
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5827
En Düşük
6,5779
18:05299,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,47
|Açılış
|: 299,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-0,09
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,59
|