***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 05.02.2020 tarih ve BİAŞ-2-769 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak. Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlar tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlar tebliğine göre şirketimiz payları (TEKTU) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817239BIST