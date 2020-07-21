***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aslan DEDE'nin 21.07.2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden sağlık sebepleri nedeniyle istifasıyla ilgili dilekçesinin kabulü, İstifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görevlendirilmek üzere aday belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalara başlamasına, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulacak rapor sonrasında belirlenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861002BIST