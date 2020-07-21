***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:15
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aslan DEDE'nin 21.07.2020 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden sağlık sebepleri nedeniyle istifasıyla ilgili dilekçesinin kabulü, İstifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve istifa eden üyenin görev süresi sonuna kadar görevlendirilmek üzere aday belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmalara başlamasına, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulacak rapor sonrasında belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861002
BIST
18:05118.042
En Yüksek
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|: -1,04%
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|: 120.171
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117.160
18:056,8334
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405,52
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6865
|8,7301
|% 0,37
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|23,14
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.625
|2.647
|24,00
|
|Tam
|2.704
|2.716
|24,70
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
|
|Çeyrek
|658
|665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
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|B. Petrol
|44,41
|44,41
|1,13
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