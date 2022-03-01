***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 21.02.2022 tarihinde duyurusu yapılan açıklamalarımız doğrultusunda, Şirketimizin 20.02.2022 tarih,2022/05 numaralı kararıyla finansal güçlükten kurtulmak amacıyla gerçekleştirilen mal varlığının devrinden doğan ''Ayrılma Hakkı''nın kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 01 Mart 2022 (bugün) tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006045BIST