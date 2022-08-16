***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.08.2022 18:24
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (
13:212.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 26,92
|Açılış
|: 2.929
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|Önceki Kapanış
|: 2.913
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2.947
En Düşük
2.920
13:2117,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
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17,9688
En Düşük
17,8970
13:2118,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,3017
En Düşük
18,2188
13:211.024,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.024,13
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|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
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1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler13:19
|CMBTN
|290,70
|45.146.620
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.177.378
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|17.941.590
|% 9,98
|
|KLRHO
|21,94
|15.179.812
|% 9,97
|
|CMENT
|49,84
|1.427.168
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|76.833.765
|% -9,98
|
|MANAS
|21,38
|161.196.688
|% -8,94
|
|EKIZ
|8,50
|531.382
|% -6,08
|
|PAMEL
|153,30
|16.727.088
|% -5,55
|
|ASUZU
|265,50
|63.455.451
|% -5,35
|
|THYAO
|67,95
|4.963.657.127
|% 0,15
|
|AKBNK
|10,70
|2.081.493.764
|% 1,13
|
|YKBNK
|5,75
|2.024.545.353
|% 2,68
|
|ISCTR
|6,50
|1.600.707.148
|% 5,18
|
|EKGYO
|3,67
|1.331.433.147
|% 3,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.331.433.147
|% 3,67
|
|YKBNK
|5,75
|2.024.545.353
|% 2,68
|
|ISCTR
|6,50
|1.600.707.148
|% 5,18
|
|ALBRK
|1,92
|389.335.049
|% 6,67
|
|AKBNK
|10,70
|2.081.493.764
|% 1,13
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9521
|17,9721
|% 0,32
|
|Euro
|18,2772
|18,2847
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,6700
|21,7786
|% 0,37
|
|Frank
|18,8048
|18,9181
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7704
|4,7943
|% 0,35
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.854
|6.958
|-3,00
|
|Tam
|6.890
|6.938
|-13,00
|
|Yarım
|3.357
|3.392
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.695
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|0,38
|