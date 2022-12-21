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***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

21.12.2022 16:49
***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Tera Yatırım Menkul Değerler payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUTUM 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XTUMY 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XBANA 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XHARZ 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUMAL 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XAKUR 22/12/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088990


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BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 14,08 53.441.389 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 642.945.291 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.487.865 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
ALFAS 321,80 256.594.832 % 9,98  
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16:52 Alış Satış %  
Dolar 18,6644 18,6707 % 0,10  
Euro 19,8197 19,8308 % 0,11  
Sterlin 22,6099 22,7233 % -0,13  
Frank 20,1045 20,2256 % 0,33  
Riyal 4,9484 4,9732 % 0,08  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -0,60  
Altın Gr. 1.091 1.091 0,93  
Cumhuriyet 7.321 7.432 60,00  
Tam 7.354 7.403 6,00  
Yarım 3.561 3.619 3,00  
Çeyrek 1.786 1.809 2,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,15  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 -0,08  
B. Petrol 81,63 81,63 1,64  
Seans Raporu 16:52
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