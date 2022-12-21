***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.12.2022 16:49
***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Tera Yatırım Menkul Değerler payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUTUM 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XTUMY 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XBANA 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XHARZ 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUMAL 22/12/2022
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XAKUR 22/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088990
BIST
16:545.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,49
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5418,6707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5419,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:541.091,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.091,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ETILR
|14,08
|53.441.389
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.594.832
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|182.438.093
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|12.050.230
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,78
|191.053.011
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,20
|68.576.724
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,43
|128.836.434
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|THYAO
|144,10
|5.865.004.571
|% -1,23
|
|AKBNK
|19,93
|5.044.414.118
|% -0,35
|
|EREGL
|42,10
|4.767.519.517
|% 0,38
|
|ASELS
|59,35
|4.621.455.589
|% -2,70
|
|EKGYO
|7,99
|3.461.884.249
|% -2,44
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|VAKBN
|12,27
|4.456.122.193
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,83
|4.498.797.337
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,13
|3.886.954.484
|% -0,98
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6644
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8197
|19,8308
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6099
|22,7233
|% -0,13
|
|Frank
|20,1045
|20,2256
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.354
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|1,64
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:07HEKTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 42.30 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 996, 072 adet işlem
-
17:05POLTK
Yüzde 8.56 oranında artışla 1, 261.60 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 325 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 7 artarak (% 0.59 ) 5, 884
-
17:03GSDHO
Yüzde 8.51 oranında artışla 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 170, 818 adet işlem
-
17:02DMSAS
Yüzde 4.15 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 961, 464 adet işlem