***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [TERA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarTera Yatırım Menkul Değerler payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Aracı Kurumlar endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiTERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUTUM 22/12/2022TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XTUMY 22/12/2022TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XBANA 22/12/2022TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XHARZ 22/12/2022TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XUMAL 22/12/2022TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER XAKUR 22/12/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088990BIST