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***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

19.12.2022 18:49
***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması


***TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
19/12/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
16.500.000
Baz Fiyat (TL)
10
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/12/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-16/12/2022
Açıklamalar

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket) 16.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 52.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/12/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10 TL/pay baz fiyat, "TERA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088529


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