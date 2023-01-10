***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 12:24
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099317
BIST
13:585.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -24,19
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:5818,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:5820,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:581.131,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.131,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:56
|EUHOL
|2,33
|68.184.631
|% 12,02
|
|ACSEL
|77,55
|39.773.288
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.563.594
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.459.713
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.823.125
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.547.659
|% -9,83
|
|POLTK
|1.935,90
|44.666.723
|% -9,75
|
|KATMR
|2,32
|295.926.233
|% -9,73
|
|ASELS
|60,20
|4.098.555.347
|% 1,86
|
|THYAO
|137,50
|3.805.324.972
|% -0,65
|
|EREGL
|39,96
|3.532.949.178
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,97
|2.899.139.567
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,88
|2.433.906.422
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.433.906.422
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,03
|1.638.852.957
|% -0,89
|
|KRDMD
|18,97
|2.899.139.567
|% 0,96
|
|KATMR
|2,32
|295.926.233
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,85
|309.330.057
|% 0,35
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1635
|20,1709
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7763
|22,8905
|% -0,05
|
|Frank
|20,2918
|20,4141
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.657
|7.709
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|0,18
|