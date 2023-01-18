***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 10:15
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102890
BIST
10:235.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 64,56
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.385
En Düşük
5.337
10:2318,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:2320,3392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0784
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3392
En Düşük
20,1554
10:231.151,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.151,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:23
|ONCSM
|49,76
|1.068.248
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|25.609.662
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.673.036
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|21.930.776
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|TERA
|23,24
|8.903.084
|% -6,06
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|BFREN
|5.406,50
|16.732.530
|% -4,49
|
|KRSTL
|9,60
|5.262.649
|% -3,23
|
|THYAO
|149,40
|1.904.364.278
|% 1,36
|
|ASELS
|62,10
|1.517.583.184
|% 5,43
|
|KOZAL
|573,50
|806.028.824
|% 3,11
|
|EREGL
|41,10
|782.223.851
|% 0,49
|
|TUPRS
|578,50
|660.637.295
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,56
|451.775.551
|% -0,35
|
|KRDMD
|19,61
|576.984.099
|% 0,05
|
|PETKM
|18,53
|541.011.730
|% 0,60
|
|DOHOL
|10,36
|298.128.904
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,87
|245.346.570
|% 0,82
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7904
|18,7951
|% 0,15
|
|Euro
|20,3247
|20,3392
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,0852
|23,2010
|% 0,45
|
|Frank
|20,3213
|20,4437
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9877
|5,0128
|% 0,10
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.819
|7.881
|-3,00
|
|Yarım
|3.810
|3.856
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.928
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,08
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,81
|