***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 13:24
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144412
BIST
15:474.611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,59
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4719,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4721,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:471.243,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.243,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:46
|GRTRK
|25,74
|7.271.035
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|11.891.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.626.500
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|25.963.671
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.971.298
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,74
|19.640.200
|% -9,81
|
|OSMEN
|66,80
|17.003.922
|% -9,24
|
|SAMAT
|26,28
|37.379.332
|% -9,13
|
|THYAO
|129,00
|2.783.729.538
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.756.252.746
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,24
|1.570.641.345
|% -3,52
|
|SISE
|37,38
|1.336.496.683
|% 1,41
|
|EUPWR
|78,95
|1.321.420.493
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,95
|820.593.816
|% -1,00
|
|YKBNK
|9,57
|867.986.978
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,49
|1.166.291.863
|% -2,07
|
|ISCTR
|10,98
|664.743.106
|% 1,39
|
|AKBNK
|16,20
|927.080.138
|% 0,93
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4652
|19,4698
|% 0,16
|
|Euro
|21,3484
|21,3584
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,2064
|24,3278
|% -0,11
|
|Frank
|21,5966
|21,7267
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1753
|5,2012
|% 0,08
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|3,44
|
|Cumhuriyet
|8.949
|9.084
|-154,00
|
|Tam
|9.071
|9.286
|-67,00
|
|Yarım
|4.401
|4.535
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.204
|2.260
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,29
|