***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2023 10:26
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170746
BIST
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14:066.344
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -18,65
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0626,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0628,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0709
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
14:061.626,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler14:06
|VKING
|46,42
|66.540.890
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|7.399.983
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|40.647.749
|% 9,99
|
|BAYRK
|6,83
|36.696.964
|% 9,98
|
|TETMT
|391,30
|16.208.975
|% 9,98
|
|KSTUR
|380,80
|4.296.325
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|3.805.520
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|998.774.658
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,22
|138.537.292
|% -8,56
|
|KENT
|173,10
|1.485.366
|% -8,17
|
|YKBNK
|13,90
|4.407.343.888
|% 2,06
|
|ISCTR
|14,71
|3.913.945.422
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,84
|3.746.372.840
|% 4,39
|
|THYAO
|213,20
|3.618.934.304
|% -0,98
|
|ASTOR
|81,85
|3.193.848.531
|% 2,18
|
|YKBNK
|13,90
|4.407.343.888
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,51
|2.552.811.877
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,71
|3.913.945.422
|% 1,31
|
|SKBNK
|3,00
|685.120.332
|% 0,67
|
|AKBNK
|22,84
|3.746.372.840
|% 4,39
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1270
|26,1335
|% 0,15
|
|Euro
|28,8015
|28,8075
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,6843
|33,8532
|% 0,07
|
|Frank
|29,6457
|29,8243
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9493
|6,9841
|% 0,12
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,64
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.670
|10,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|
Seans Raporu
14:06
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14:21AVHOL
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14:20XU030
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14:20ALKA
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14:19ALKA
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