***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2023 15:49
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170902
BIST
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17:196.391
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 28,26
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0516
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3166
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,58
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.755.955
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|37.297.431
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.600.587
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.185.101.637
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.219.782
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,06
|7.159.538.122
|% 3,23
|
|ISCTR
|14,97
|6.601.752.181
|% 3,10
|
|AKBNK
|23,36
|5.956.383.879
|% 6,76
|
|THYAO
|213,10
|5.671.859.562
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,57
|4.774.334.572
|% 1,90
|
|EKGYO
|8,57
|4.774.334.572
|% 1,90
|
|YKBNK
|14,06
|7.159.538.122
|% 3,23
|
|ISCTR
|14,97
|6.601.752.181
|% 3,10
|
|SKBNK
|3,02
|972.376.710
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,36
|5.956.383.879
|% 6,76
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1224
|26,1726
|% 0,30
|
|Euro
|29,0319
|29,0380
|% 1,05
|
|Sterlin
|33,8488
|34,0186
|% 0,55
|
|Frank
|29,9815
|30,1622
|% 1,39
|
|Riyal
|6,9486
|6,9834
|% 0,11
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|