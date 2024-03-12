***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 11:51
***TERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257873
BIST
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15:169.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 30,64
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1632,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1635,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0253
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:162.237,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,86
|Açılış
|: 2.237,08
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BANVT
|183,70
|152.331.540
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|34.055.127
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.547.565
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|17.172.122
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.749.420.287
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.729.965.573
|% 0,04
|
|DOAS
|282,25
|3.061.088.595
|% -2,00
|
|ISCTR
|11,22
|3.005.314.468
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,84
|2.474.837.544
|% -6,79
|
|ISCTR
|11,22
|3.005.314.468
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,83
|586.736.599
|% 4,81
|
|ZOREN
|5,30
|746.664.679
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.249.351.075
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,66
|2.433.232.525
|% 2,42
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0321
|32,0454
|% 0,07
|
|Euro
|35,0325
|35,1507
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,7747
|41,9841
|% -1,04
|
|Frank
|37,2767
|37,4636
|% -0,72
|
|Riyal
|8,7123
|8,7560
|% -0,82
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|926,31
|929,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,20
|1.025,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,31
|82,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,10
|2.170,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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15:30CEOEM
Yüzde 7.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 070 adet işlem
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15:29TARKM
Yüzde 6.22 oranında artışla 726.00 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 128 adet işlem
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15:28VESTL
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15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
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15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem