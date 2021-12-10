***TETMT* *AKFEN* *LOGO* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.12.2021 09:06
***TETMT******AKFEN******LOGO******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFEN, TETMT, AKFGY, LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982555
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,8953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1081
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
18:0515,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1053
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
18:05791,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,37
|Açılış
|: 791,61
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,29
|85.826.617
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,29
|85.826.617
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8428
|13,8953
|% 0,78
|
|Euro
|15,6500
|15,7011
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,2844
|18,3761
|% 0,60
|
|Frank
|14,9514
|15,0414
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6870
|3,7055
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,63
|
|Altın Gr.
|788
|789
|1,43
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,01
|
|B. Petrol
|73,99
|73,99
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS