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***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

06.12.2021 18:08
***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TETMT
İlgili Şirket Ünvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 118.203 TL nominal değerli pay

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 118.203 11,82

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hüseyin Avni Metinkale
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 177,66
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz Fiyat (Base Price) 174,92, En Yüksek (maximum price) 209,90 TL
İşlem Tarihi 07.12.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 1.118.203,31 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 118.203 TL nominal değerli paylar 177,66 TL fiyattan alıcı Hüseyin Avni Metinkale'ye tahsisli olarak satışı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 07/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981273


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Altın Gr. 788 788 1,58  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,24  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 -0,07  
B. Petrol 71,98 71,98 2,10  
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