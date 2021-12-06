***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TETMTİlgili Şirket Ünvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.Satışa Konu Paylar 118.203 TL nominal değerli paySatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 118.203 11,82Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hüseyin Avni Metinkaleİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 177,66Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz Fiyat (Base Price) 174,92, En Yüksek (maximum price) 209,90 TLİşlem Tarihi 07.12.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 1.118.203,31 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 118.203 TL nominal değerli paylar 177,66 TL fiyattan alıcı Hüseyin Avni Metinkale'ye tahsisli olarak satışı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 07/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981273BIST