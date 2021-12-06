***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
06.12.2021 18:08
***TETMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TETMT
İlgili Şirket Ünvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 118.203 TL nominal değerli pay
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017 118.203 11,82
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hüseyin Avni Metinkale
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 177,66
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz Fiyat (Base Price) 174,92, En Yüksek (maximum price) 209,90 TL
İşlem Tarihi 07.12.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 1.118.203,31 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 118.203 TL nominal değerli paylar 177,66 TL fiyattan alıcı Hüseyin Avni Metinkale'ye tahsisli olarak satışı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 07/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981273
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0291
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0063
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05787,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,91
|Açılış
|: 787,44
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7460
|13,7477
|% 0,21
|
|Euro
|15,5143
|15,5425
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2645
|% 0,36
|
|Frank
|14,7996
|14,8888
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,60
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,58
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,98
|71,98
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem