***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978415
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
0
En Düşük
0
18:0510,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1180
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
18:0512,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1422
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
18:05643,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 5,77
|Açılış
|: 643,48
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7392
|10,7507
|% 1,11
|
|Euro
|12,1648
|12,1858
|% 1,18
|
|Sterlin
|14,4477
|14,5202
|% 1,09
|
|Frank
|11,5152
|11,5845
|% 0,97
|
|Riyal
|2,8549
|2,8693
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,73
|
|Altın Gr.
|638
|639
|0,83
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,57
|0,00
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|-0,40
|