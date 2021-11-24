***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979373
BIST
11:141.832
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 46,97
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:1412,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0653
|Açılış
|: 12,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,6792
11:1414,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
14,2481
11:14744,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 5,47
|Açılış
|: 744,02
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler11:14
|RALYH
|14,74
|18.524.040
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|21.832.811
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|10.828.915
|% 9,99
|
|DITAS
|33,52
|24.853.791
|% 9,97
|
|TUCLK
|16,00
|40.968.493
|% 9,97
|
|TETMT
|232,50
|9.158.112
|% -8,25
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,24
|21.207.357
|% -6,03
|
|GESAN
|23,88
|24.444.353
|% -5,16
|
|TSPOR
|8,45
|276.901.095
|% -4,63
|
|GARAN
|11,74
|786.987.283
|% 1,47
|
|PETKM
|8,17
|681.289.458
|% 3,03
|
|KRDMD
|9,08
|629.350.862
|% 4,25
|
|SISE
|12,47
|577.044.047
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,50
|575.533.854
|% 1,74
|
|YKBNK
|3,50
|575.533.854
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,24
|300.279.910
|% 3,23
|
|PETKM
|8,17
|681.289.458
|% 3,03
|
|KRDMD
|9,08
|629.350.862
|% 4,25
|
|GARAN
|11,74
|786.987.283
|% 1,47
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8557
|12,8726
|% 0,51
|
|Euro
|14,4492
|14,4691
|% 0,22
|
|Sterlin
|17,1879
|17,2741
|% 0,46
|
|Frank
|13,7592
|13,8421
|% 0,53
|
|Riyal
|3,4264
|3,4436
|% 0,53
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,42
|
|Altın Gr.
|743
|743
|4,09
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,28
|