***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979715
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
0
En Düşük
0
18:0512,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1077
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
18:0513,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1430
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
18:05699,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 8,81
|Açılış
|: 699,11
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0856
|12,1057
|% 0,88
|
|Euro
|13,5756
|13,6033
|% 1,01
|
|Sterlin
|15,9756
|16,0557
|% 0,23
|
|Frank
|12,8830
|12,9606
|% 0,89
|
|Riyal
|3,1998
|3,2158
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|13,40
|
|Altın Gr.
|701
|701
|10,94
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,09
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-2,36
|