***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 10:58
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980631
BIST
12:141.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
12:1413,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1338
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
12:1415,2491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1851
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
12:14764,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,28
|Açılış
|: 764,61
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:14
|MIATK
|37,18
|2.895.653
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|155.695.360
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|DITAS
|30,00
|7.288.960
|% -4,21
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|KRDMD
|9,07
|888.508.273
|% 1,23
|
|THYAO
|18,40
|790.687.214
|% -0,05
|
|SISE
|13,24
|671.593.938
|% 2,08
|
|GARAN
|11,68
|663.113.538
|% 0,34
|
|EREGL
|23,54
|601.688.700
|% 2,62
|
|SKBNK
|1,18
|197.682.991
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,33
|369.049.845
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,32
|487.530.404
|% 0,61
|
|TSKB
|1,51
|175.734.290
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,07
|888.508.273
|% 1,23
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4256
|13,4407
|% 1,01
|
|Euro
|15,2172
|15,2491
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,7937
|17,8829
|% 1,07
|
|Frank
|14,4971
|14,5845
|% 0,68
|
|Riyal
|3,5630
|3,5809
|% 0,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,89
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.054
|5.131
|-13,00
|
|Tam
|5.027
|5.158
|-24,98
|
|Yarım
|2.430
|2.495
|-12,09
|
|Çeyrek
|1.219
|1.248
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|1,04
|
Seans Raporu
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