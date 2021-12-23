***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:00
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985599
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
0
En Düşük
0
18:0511,9623
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,2276
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6755
18:0513,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,2284
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2569
18:05695,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -12,56
|Açılış
|: 695,23
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
678,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|6,37
|48.885.126
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,70
|1.107.552.523
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|40.150.951
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,82
|35.289.270
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,90
|100.435.359
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,37
|48.885.126
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,70
|1.107.552.523
|% 0,00
|
|USAK
|1,59
|40.150.951
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,82
|35.289.270
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,90
|100.435.359
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% 0,00
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% 0,00
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% 0,00
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9540
|11,9630
|% -1,86
|
|Euro
|13,5901
|13,6202
|% -1,59
|
|Sterlin
|15,8955
|15,9752
|% -2,21
|
|Frank
|12,9353
|13,0132
|% -2,15
|
|Riyal
|3,1706
|3,1865
|% -2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,96
|
|Altın Gr.
|694
|694
|-13,78
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,77
|-0,19
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,03
|