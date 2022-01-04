***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 14:04
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988605
BIST
14:411.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 38,33
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:4113,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2400
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:4115,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2511
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:41770,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 11,69
|Açılış
|: 770,69
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:41
|BFREN
|1.192,40
|33.434.178
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.953.120
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.263.930
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,12
|14.542.684
|% -8,41
|
|BAGFS
|16,57
|60.505.316
|% -6,38
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,92
|1.778.436.040
|% 4,95
|
|EREGL
|30,00
|1.317.192.499
|% 2,60
|
|GARAN
|11,48
|1.304.435.530
|% 0,17
|
|SASA
|55,60
|1.123.565.918
|% 4,41
|
|SISE
|14,22
|885.356.031
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,47
|650.291.159
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,26
|311.139.148
|% 1,35
|
|GARAN
|11,48
|1.304.435.530
|% 0,17
|
|IHLAS
|0,61
|56.057.947
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,74
|67.584.100
|% -2,63
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2853
|13,3083
|% 1,84
|
|Euro
|15,0009
|15,0529
|% 1,70
|
|Sterlin
|17,8866
|17,9763
|% 1,65
|
|Frank
|14,4119
|14,4988
|% 1,51
|
|Riyal
|3,5279
|3,5456
|% 1,42
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,01
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,64
|
Seans Raporu
14:41
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14:56EGEEN
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 37 artarak (% 2.25 ) 2, 157
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14:54XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 98 üstünde . İşlem hacmi 18, 747.00 milyon TL de
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14:54TSPOR
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