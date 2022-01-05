***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 12:16
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988897
BIST
12:271.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
12:2713,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0321
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
12:2715,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,3042
En Düşük
15,0100
12:27785,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,80
|Açılış
|: 785,32
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler12:27
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|20.159.248
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|33.260.438
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|29.491.135
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|31.593.472
|% -7,06
|
|MARKA
|4,23
|1.767.923
|% -6,00
|
|KLKIM
|18,21
|37.545.860
|% -5,06
|
|THYAO
|23,22
|1.079.696.523
|% 1,84
|
|EREGL
|30,04
|713.545.143
|% -0,60
|
|GARAN
|11,47
|707.432.224
|% 0,35
|
|PETKM
|8,38
|503.379.042
|% 2,32
|
|TSPOR
|7,49
|469.246.164
|% 2,32
|
|YKBNK
|3,43
|222.401.920
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|87.932.738
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,49
|469.246.164
|% 2,32
|
|GARAN
|11,47
|707.432.224
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,26
|138.929.966
|% 0,00
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4254
|13,4396
|% 0,24
|
|Euro
|15,0132
|15,3042
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,1216
|18,2125
|% 0,23
|
|Frank
|14,6176
|14,7056
|% 0,33
|
|Riyal
|3,5651
|3,5830
|% 0,18
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,38
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,81
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|50,00
|
|Tam
|5.187
|5.322
|39,81
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,26
|
|Çeyrek
|1.257
|1.287
|9,63
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|-0,21
|