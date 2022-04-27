***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:42
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024197
BIST
12:582.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
12:5814,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8263
En Düşük
14,7775
12:5815,7353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:58902,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,47
|Açılış
|: 902,88
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:58
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|50.665.503
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.773.758
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|725.358
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.636.157
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,26
|55.295.618
|% -7,28
|
|ALBRK
|1,36
|22.763.742
|% -5,38
|
|MMCAS
|2,66
|43.600
|% -5,34
|
|VAKKO
|12,65
|8.306.928
|% -5,10
|
|THYAO
|38,62
|1.894.386.283
|% -1,23
|
|KRDMD
|14,55
|1.147.232.713
|% -0,68
|
|EREGL
|33,36
|1.107.910.054
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,84
|922.861.461
|% -2,02
|
|SISE
|17,41
|901.381.150
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,61
|586.301.756
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,84
|922.861.461
|% -2,02
|
|ODAS
|2,35
|284.831.208
|% -0,84
|
|TSKB
|1,85
|169.842.405
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,55
|1.147.232.713
|% -0,68
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8164
|14,8263
|% 0,19
|
|Euro
|15,7263
|15,7353
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,6035
|18,6968
|% 0,30
|
|Frank
|15,3146
|15,4068
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% 0,18
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,69
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|-28,00
|
|Tam
|5.991
|6.141
|-27,12
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,12
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,56
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,73
|