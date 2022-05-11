***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:12
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029227
BIST
17:052.453
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -37,57
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:0515,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:0516,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1292
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:05912,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,99
|Açılış
|: 912,41
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ULUUN
|10,38
|74.740.006
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.775.657
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.621.506
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.898.850
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|61.002.021
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.731.029
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.633.122
|% -9,98
|
|THYAO
|42,00
|2.927.256.144
|% -0,47
|
|SISE
|19,99
|2.897.628.417
|% -0,25
|
|KRDMD
|16,49
|2.154.556.374
|% -0,48
|
|ASELS
|24,00
|1.762.142.029
|% -0,74
|
|SAHOL
|19,99
|1.458.244.685
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,70
|680.200.297
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,69
|1.172.303.006
|% -3,30
|
|SISE
|19,99
|2.897.628.417
|% -0,25
|
|DOHOL
|3,67
|492.062.094
|% -4,43
|
|KRDMD
|16,49
|2.154.556.374
|% -0,48
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3081
|15,3150
|% 0,45
|
|Euro
|16,1952
|16,2117
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,9056
|19,0005
|% 0,85
|
|Frank
|15,4425
|15,5355
|% 1,11
|
|Riyal
|4,0695
|4,0899
|% 0,28
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|10,03
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.143
|6.302
|16,78
|
|Yarım
|2.969
|3.048
|8,11
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,34
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,35
|