***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 12:46
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032908
BIST
15:562.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,36
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:5616,3303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0185
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,3123
15:5617,5057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0539
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4828
15:56977,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,61
|Açılış
|: 977,20
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:56
|HATEK
|21,34
|42.440.230
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.433
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|299.432.696
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,90
|188.913.354
|% 7,92
|
|KARSN
|6,85
|2.254.533.274
|% 7,03
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|375.114.528
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,46
|23.151.888
|% -5,72
|
|NUGYO
|4,73
|122.574.791
|% -5,40
|
|THYAO
|44,78
|3.728.170.676
|% 0,72
|
|KARSN
|6,85
|2.254.533.274
|% 7,03
|
|EREGL
|32,90
|1.604.054.177
|% 1,48
|
|KRDMD
|14,60
|1.443.586.279
|% -0,34
|
|SISE
|20,48
|1.269.385.872
|% -2,01
|
|KARSN
|6,85
|2.254.533.274
|% 7,03
|
|AKFGY
|2,74
|375.114.528
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|504.137.471
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|584.932.219
|% -1,32
|
|HALKB
|5,64
|700.418.894
|% 1,99
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3215
|16,3303
|% -0,11
|
|Euro
|17,4953
|17,5057
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,6352
|20,7387
|% 0,43
|
|Frank
|17,0440
|17,1466
|% 0,39
|
|Riyal
|4,3575
|4,3794
|% 0,30
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,36
|
Seans Raporu
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