***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 17:22
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088099
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,31
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.074,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.559.450
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.942.017
|% 9,97
|
|RYGYO
|13,68
|102.901.595
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|60.430.018
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.750.804
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.036.179.698
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|168.495.534
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|3.504.449
|% -9,96
|
|MNDRS
|8,18
|46.485.730
|% -9,91
|
|PETKM
|19,18
|8.980.474.732
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.043.356.863
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,55
|6.488.012.173
|% 9,42
|
|YKBNK
|11,78
|6.013.365.770
|% -0,51
|
|AKBNK
|18,65
|5.263.470.765
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,21
|4.940.229.554
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,55
|6.488.012.173
|% 9,42
|
|YKBNK
|11,78
|6.013.365.770
|% -0,51
|
|PETKM
|19,18
|8.980.474.732
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.559.450
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6455
|% 0,01
|
|Euro
|19,8009
|19,8121
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7069
|22,8207
|% 0,31
|
|Frank
|19,9772
|20,0976
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|15,33
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|6,49
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.232
|7.287
|29,00
|
|Yarım
|3.502
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-2,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de