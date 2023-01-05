***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:50
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093653
BIST
11:375.406
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -117,70
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:3718,7641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7642
En Düşük
18,7265
11:3719,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0757
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:371.114,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.114,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:37
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.699,00
|154.339.379
|% 8,95
|
|DOGUB
|10,85
|34.847.936
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,44
|151.655.734
|% 7,67
|
|ULUFA
|7,47
|17.656.488
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.744.853
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|38.504.851
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|179.680.789
|% -9,96
|
|EREGL
|42,82
|6.602.516.833
|% -0,23
|
|THYAO
|142,80
|5.274.561.918
|% -1,18
|
|ASELS
|63,70
|2.856.130.274
|% -2,23
|
|KRDMD
|18,76
|2.606.097.555
|% -5,20
|
|EKGYO
|9,29
|2.004.001.949
|% -1,38
|
|EKGYO
|9,29
|2.004.001.949
|% -1,38
|
|EREGL
|42,82
|6.602.516.833
|% -0,23
|
|KRDMD
|18,76
|2.606.097.555
|% -5,20
|
|YKBNK
|11,34
|1.343.938.996
|% -2,58
|
|ISCTR
|12,33
|1.085.243.824
|% -1,60
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7608
|18,7641
|% 0,12
|
|Euro
|19,9446
|19,9677
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4697
|22,5823
|% -0,29
|
|Frank
|20,1455
|20,2668
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9754
|5,0003
|% 0,12
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,19
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.545
|7.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.654
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,21
|
|B. Petrol
|78,51
|78,51
|0,67
|