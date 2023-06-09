***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2023 11:36
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157569
BIST
11:355.576
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 22,16
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3523,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,3938
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3525,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2833
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:351.482,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 20,92
|Açılış
|: 1.481,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:33
|OSMEN
|107,40
|41.639.274
|% 9,98
|
|PENTA
|25,36
|108.075.942
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.815.222
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.495.005
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,90
|50.683.183
|% 8,98
|
|DOGUB
|13,61
|4.622.432
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.538.070
|% -6,15
|
|SONME
|36,32
|7.367.286
|% -4,42
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|ETILR
|16,05
|19.846.615
|% -3,43
|
|THYAO
|172,90
|3.373.392.334
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|EREGL
|36,84
|1.191.109.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|SASA
|66,20
|1.093.103.407
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,95
|804.356.889
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,34
|968.324.541
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,57
|1.028.201.522
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4924
|23,5046
|% 1,71
|
|Euro
|25,3242
|25,3393
|% 1,09
|
|Sterlin
|29,3856
|29,5329
|% 1,51
|
|Frank
|25,9811
|26,1376
|% 1,45
|
|Riyal
|6,2461
|6,2774
|% 1,61
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,91
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,42
|0,37
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,08
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