***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2023 10:04
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170730
BIST
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10:366.365
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,82
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3626,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0473
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3628,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0915
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:361.625,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.626,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VKING
|46,42
|14.109.560
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|36.235.224
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.806.784
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.341.439
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.749.810
|% 9,96
|
|PRZMA
|30,46
|1.352.911
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,92
|49.811.193
|% -9,79
|
|IHEVA
|2,20
|22.978.627
|% -8,33
|
|CANTE
|27,46
|236.134.133
|% -6,92
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|THYAO
|214,70
|1.194.125.907
|% -0,28
|
|GARAN
|36,20
|1.036.787.845
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,52
|904.693.813
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|SKBNK
|3,02
|221.071.658
|% 1,34
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1373
|26,1426
|% 0,19
|
|Euro
|28,8178
|28,8298
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7291
|33,8983
|% 0,20
|
|Frank
|29,6741
|29,8529
|% 0,35
|
|Riyal
|6,9471
|6,9820
|% 0,09
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|4,17
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.468
|10.673
|13,00
|
|Yarım
|5.234
|5.361
|6,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.681
|4,00
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,46
|0,04
|
Seans Raporu
10:34
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10:49CANTE
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 545, 377 adet işlem
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10:47FORMT
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10:46HUNER
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10:45XU100
Endeks 6, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 20, 889.00 milyon TL de