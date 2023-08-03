***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 16:28
***TETMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TETMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TETMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180300
BIST
'
17:267.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -36,93
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2626,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0473
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2629,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:261.677,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.677,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KLSER
|44,24
|141.861.134
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.324.331
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.520.396
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|134.396.229
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|745.379.273
|% 9,99
|
|AKSUE
|43,20
|211.631.754
|% -10,00
|
|EGEPO
|28,90
|61.153.980
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.240.695
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|ASTOR
|115,10
|7.001.764.180
|% 0,70
|
|THYAO
|234,90
|6.693.412.897
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,84
|4.848.425.816
|% 2,55
|
|KONTR
|247,00
|4.368.428.814
|% 7,91
|
|ASELS
|76,55
|4.367.341.616
|% -2,73
|
|EKGYO
|8,84
|4.848.425.816
|% 2,55
|
|YKBNK
|14,14
|4.103.444.034
|% -1,81
|
|ZOREN
|4,32
|946.715.550
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,09
|622.920.638
|% -2,22
|
|QUAGR
|7,95
|1.546.934.511
|% 5,86
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9556
|26,9689
|% 0,18
|
|Euro
|29,5393
|29,5886
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,1153
|34,2864
|% -0,14
|
|Frank
|30,6641
|30,8488
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1660
|7,2019
|% 0,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.959
|11.047
|-35,00
|
|Yarım
|5.484
|5.549
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,61
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, ASELS, ENKAI
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, BIMAS, EKGYO
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 93 kaybederek (% -0.54 ) 6, 450
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZEDUR, KRONT, KRVGD, FZLGY, YESIL, KLSER, USAK, GLBMD, ATAKP
-
17:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKSUE, MACKO, AVHOL, EGEPO, EDIP